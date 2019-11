Protótipo de novo relógio de rua de Porto Alegre começa a ser instalado

Os porto-alegrenses começam a se reencontrar com um equipamento que sumiu das ruas há mais de quatro anos. O primeiro relógio de rua, na nova versão e considerado protótipo, começa a ser instalado no Centro Histórico, em frente ao Paço Municipal, na Praça Montevidéu. Serão 168 relógios de rua posicionados em diversos pontos na cidade. Nesta quinta-feira (7), tiveram início as fundações e a preparação para receber a energia elétrica e fibra ótica, informou a prefeitura. A Brasil Outdoor, que venceu a licitação ), deve ligar o equipamento no começo de dezembro. Além de informarem hora e temperatura, os equipamentos terão câmeras de segurança, medidores de radiação solar, painel de mensagens ao cidadão e wi-fi gratuito. O teste das funcionalidades será por dez dias. Se a operação for aprovada, a empresa instalará os demais relógios, com prazo de conclusão de dois anos.