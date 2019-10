Os procedimentos para a concessão do Mercado Público de Porto Alegre entram na etapa final. A presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (ASCOMEPC), Adriana Kauer, fala em entrevista sobre expectativa dos mercadeiros com a futura gestão, suas preocupações e a possibilidade dos comerciantes participarem do leilão junto com investidores.