O começo desta semana foi marcado pela largada das obras do trecho 3 da revitalização da orla do Guaíba, em Porto Alegre, que terá 12 meses para ser concluída. Mesmo sob chuva, máquinas começaram a fazer a remoção de material orgânico, preparando a colocação do aterro, que receberá a carga de 180 caminhões que trarão terra de outros locais.