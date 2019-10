O Esporte Clube Bahia virou exemplo para outros clubes de futebol. O time criou, em 2018, seu Núcleo de Ações Afirmativas, que bola campanhas para levar aos estádios temas como racismo, homofobia, assédio a mulheres e até intolerância religiosa. O gerente de Comunicação do Bahia, Nelson Barros Neto, detalhou as iniciativas e impactos ao vir a Porto Alegre para o jogo com o Grêmio na semana passada.