Em 2019 são comemorados os 30 anos de promulgação da Carta Magna do Rio Grande do Sul. Debates acalorados marcaram temas como carreiras do funcionalismo e a reforma agrária. Em entrevista especial ao Jornal do Comércio , o ex-presidente da Assembleia Legislativa Algir Lorenzon avalia que a grande virtude do documento é ter sido o resultado de diálogo profundo.