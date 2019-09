Olha só! no finde - Dicas do que fazer em Porto Alegre

O que fazer no fim de semana em Porto Alegre e outras cidades gaúchas? A área de Cultura doestá sempre repleta de eventos de música, teatro, cinema, livros, dança, artes plásticas e muitas outras opções e que estarão todas as sextas-feiras na seção 'Olha Só! no finde', com o colunista Ivan Mattos. Confira no vídeo as indicações do que está rolando neste fim de semana, dias 14 e 15 de setembro, e veja mais em https://bit.ly/2lRv7SU