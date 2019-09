Porto-alegrenses já têm nova opção para comprar orgânicos

O agricultor de Boa Vista do Sul Áureo Antônio Salvi já está vendendo seus produtos orgânicos na nova feira do setor em Porto Alegre, instalada às quintas-feiras na Câmara de Porto Alegre.. Salvi aproveita o contato com os consumidores para divulgar o selo Orgânico do Brasil, concedido pelo Ministério da Agricultura e obrigatório para produtos que se identificam como orgânicos. O agricultor faz questão de expor os certificados na banca (foto). Veja mais detalhes em https://bit.ly/2lBdsPv