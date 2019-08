Estufa em formato circular vira atração na Expointer

De longe, a estrutura redonda instalada no estande da Emater, na Expointer, e formada por triângulos de madeira conectados por parafusos, remete a algo futurista. A estrutura em formato geodésico oferece maior insolação frente aos modelos quadrados ou retangulares, segurança, por neutralizar a ação de ventos fortes, e maior arejamento, por ter aberturas inferiores para ventilação e movimentação do calor, aponta o diretor da empresa Colabor, o engenheiro mecânico Sérgio Führ, que desenvolveu o produto. Faz mais de um ano que o modelo vem sendo projetado, sob medida, co custo 20% inferior aos mais tradicionais. Mais detalhes aqui