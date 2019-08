Série China: Chapéus fazem sucesso entre chinesas no verão

Publicado em 20/08/2019 - 18h33min.

Passear pelas ruas e locais de maior fluxo como pontos turísticos de cidades chinesas, principalmente em Pequim, é assistir a um desfile de estilos de chapéus. Os modelos, tamanhos, materiais e cores atendem a todos os gostos possíveis. Mulheres e também os homens encaram a acessório, que é item imprescindível no verão, com temperaturas escaldantes. Confira no vídeo o desfile de chapéus e escolha um para usar no próximo verão no Brasil.