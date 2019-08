Hutongs preservam áreas antigas de moradia em Pequim

Publicado em .

Um dos locais ais interessantes para conhecer o passado de Pequim são os hutongs, que são aglomerações com casas e comércio, com ruelas e becos. Os hutongs remanescentes, que se mantêm após o avanço de arranha-céus, estão na área central, nos arredores de pontos turísticos, como a Cidade Proibida e o palácio de verão. Museus em alguns pontos da cidade conservam a originalidade de objetos e ambiente. Moradores residem nas casinhas. Dependendo do padrão, a unidade pode não ter banheiro privativo.