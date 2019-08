Embalados pelo desafio, milhares de turistas encaram os degraus que estruturam a grande muralha da China. Uma das sete maravilhas do mundo, a fortaleza tem diversas entradas. A editora assistente do site do JC, Patrícia Comunello, encara a subida e conta o que achou pelo caminho em Ju Yongguan, no distrito de Changping, que faz parte da grande Pequim. Mais detalhes na reportagem completa