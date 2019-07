'Quem pode acabar com a miséria é só quem gera a riqueza', acredita Ponte

Publicado em 29/07/2019 - 15h45min.

Ex-deputado federal e empresário da construção civil, Luis Roberto Ponte (MDB) acredita que o lucro da iniciativa privada é capaz de desenvolver o País e combater a pobreza. Aos 85 anos, o ex-ministro da Casa Civil no governo José Sarney (MDB) - entre dezembro de 1989 e março de 1990 - defende a tese de que o setor privado, e não o Estado, é capaz de erradicar a miséria no País: "quem pode acabar com a miséria é só quem gera a riqueza", diz Ponte. Veja a conversa completa em https://bit.ly/2YcFC5K.