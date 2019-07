Publicado em 29/07/2019 - 12h58min.

A Cidade Proibida, que era moradia e local da ação e poder dos imperadores chineses, é um dos locais mais visitados do mundo, atraindo turistas de todas as partes. conjunto arquitetônico soma quase mil edifícios e é o mais antigo da China. A editora assistente do site do JC, Patrícia Comunello, registrou a visita ao conjunto que foi morada de duas dinastias. A cidade foi construída entre 1604 e 1620.