Feira orgânica do Bom Fim promove dia sem sacolas plásticas

A tradicional feira de produtos orgânicos no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, organizou uma ação especial para diminuir o impacto ambiental causado pela utilização do plástico. A ideia é que a ação ocorra uma vez por mês. Este sábado (25) será o primeiro dia sem sacola plástica na feira. O objetivo é estimular os cerca de 15 mil frequentadores de cada edição a optar por soluções mais sustentáveis na hora de levar as compras para casa.