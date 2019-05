Leite espera captar R$ 3 bilhões para pagar os salários em dia

Nesta entrevista aoo governador Eduardo Leite explica que pretende captar R$ 3 bilhões em financiamentos a partir da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O governador espera ter acesso a esses recursos ainda neste ano, para ajustar o fluxo de caixa do Piratini e cumprir a promessa de campanha de colocar os salários do funcionalismo público estadual em dia no primeiro ano de mandato.