Velhice terá prejuízo com capitalização, diz Vera Deboni

A reforma da Previdência, em tramitação no Congresso Nacional, tem sido alvo de críticas da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), que participa de campanhas questionando o projeto. Presidente da entidade, a juíza Vera Deboni crê que a Previdência Social "não pode ser tratada como se fosse um seguro de vida", e para isso, precisa ser protegida pela Constituição. A magistrada também ataca a troca do regime de repartição solidária pelo de capitalização, defendendo que os países que migraram para este tipo causaram um impacto "absolutamente indesejado" em suas populações. "Uma velhice que não tem capacidade de poder se sustentar", opina. Confira a entrevista completa aoem https://bit.ly/2Hr6Iff