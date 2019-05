A educadora financeira Fernanda Chidem da Costa é uma das multiplicadoras do método chamado DSOP - D de Diagnóstico, S de Sonhos, O de Orçamento e P de poupar. Fernanda explica o passo a passo para as pessoas que buscam organizar suas contas e pensar em planos futuros. Confira a reportagem completa e mais detalhes no #fin Finanças e Investimentos.