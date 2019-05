Publicado em 05/05/2019 - 11h11min.

Os balões gigantes deram show em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Entre quinta-feira (2) e este domingo (5), o Festival Internacional de Balonismo, considerado maior na América Latina, vira a grande atração para movimentar a cidade fora do veraneio. São 62 participantes que competem no céu em provas de manhã, tarde e fim do dia. O público vibra com a paisagem dos balões multicoloridos.