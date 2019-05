Canteiro de obras da duplicação da BR-116 recebeu visita do Comandante do Exército Brasileiro, o general Edson Leal Pujol, que destacou a importância da empreitada para o Rio Grande do Sul e também para a própria engenharia do Exército. Metade do efetivo previsto para a realização dos trabalhos já está atuando no local. Obras devem ficar prontas em 2021. Veja mais em https://bit.ly/2Wthbw9