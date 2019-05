Disciplina extracurricular ensina a estudantes o valor do dinheiro

Qual é o melhor jeito de começar a aprender sobre o valor do dinheiro? Uma escola de Porto Alegre atendeu aos pedidos dos próprios alunos e criou uma disciplina extracurricular sobre educação financeira. E o resultado já está aparecendo. De quanto os alunos custam todos os meses para os pais à taxa que se paga de anuidade do cartão de crédito, os estudantes de Ensino Médio do Colégio Marista Ipanema, na zona sul da Capital gaúcha, descobriram que nada é de graça. Vídeo do Finanças e Investimentos mostra o que a experiência já mudou na vida do grupo de jovens. Saiba mais sobre a ideia em https://bit.ly/2LgF5JW