Braskem intensifica produção e desenvolvimento com plástico verde

A Braskem está reforçando as ações com uso do plástico verde e quer envolver toda a cadeira de produção e ainda quem consome, seguindo conceito de economia circular, destaca o vice-presidente da Unidade de Poliolefinas da América Latina e Europa, Edison Terra. O grupo pretende investir R$ 50 milhõe s na expansão da sua estrutura de inovação no Brasil. Alessandro Cauduro, gerente de inovação e tecnologia, destaca a configuração da unidade.