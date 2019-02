Publicado em 21/02/2019 - 18h17min.

O Jornal do Comércio realizou em sua sede, no dia 7 de fevereiro, a segunda edição do evento Conexões de Negócios - Cenário Digital. O tema central da discussão foi sobre o Pacto Alegre, projeto que pretende colocar a Capital como referência internacional em inovação, empreendedorismo de alto impacto e qualidade de vida.