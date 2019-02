Governo Leite deve superar teto de gastos para firmar RRF, diz procurador

O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, que participa diretamente das tratativas do governo gaúcho com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), aposta que o impasse sobre os gastos com pessoal e serviço da dívida será superado. "Está perto de uma solução", disse Costa em entrevista ao. Para se habilitar ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o Estado tem de demonstrar despesa com folha e dívida acima de 70% da Receita Corrente Líquida (RCL). Confira os detalhes