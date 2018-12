'Só não pode vender o Banrisul para pagar dívida, seria tiro no pé', diz presidente do Lide-RS

O presidente do Lide-RS, Eduardo Fernandez, analisa a conjuntura política com s novos governos no Estado e no Brasil e aponta que há mais otimismo sobre reformas para favorecer a atividade. Sobre a venda do Banrisul, que Fernandez é favorável, o empresário adverte: "Só não se pode vender o Banrisul para pagar dívida, pagar custeio. Isso seria um grande tiro no pé". Confira a íntegra da entrevista especial