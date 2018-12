Economia gaúcha crescerá menor que a nacional em 2019, diz Fiergs

A economia brasileira deve crescer 2,8% em 2019, projetou a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), e a atividade gaúcha, 2,4%, abaixo da nacional devido ao fator fiscal. "As variáveis que sustentam o crescimento no próximo ano incluem elevada ociosidade das empresas, alto desemprego e desalavancagem das famílias", explica o economista-chefe da Fiergs, André Nunes de Nunes. Confira mais detalhes na matéria completa