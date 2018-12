Perspectivas 2019

Publicado em 13/12/2018 - 21h39min.

No último Politiquim da temporada 2018, o colunista do Jornal do Comércio Fernando Albrecht, o editor-chefe Guilherme Kolling e a editora de política Lívia Araújo analisam os cenários para o próximo ano. Assine nosso canal no YouTube e comente.