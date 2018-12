Alceu Moreira garante que MDB ficará fora do governo Eduardo Leite

O deputado federal do MDB Alceu Moreira diz que o MDB não estará no governo de Eduardo Leite (PSDB), até porque os emedebistas e sua proposta de governo foram derrotados na eleição. Moreira diz que será uma "oposição responsável, mas com independência". "Mesmo não participando do governo, vamos certamente votar em tudo aquilo que votaríamos se o governo fosse nosso", deixa claro. O parlamentar está em entrevista especial da editoria de Política. Confira a íntegra