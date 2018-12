Publicado em 06/12/2018 - 20h16min.

O colunista Fernando Albrecht, o editor-chefe Guilherme Kolling e a editora de política Lívia Araújo comentam sobre as novidades e as dificuldades enfrentadas na formação da equipe do governador eleito pelo Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para a gestão que se inicia a partir de 1º de dezembro de 2019. Assine nosso canal no YouTube e comente.