A conjuntura e os novos desafios de Leite em 2019

Publicado em 29/11/2018 - 19h41min.

Este é um mês decisivo para o governo de Eduardo Leite. O executivo recém eleito terá a árdua missão de encarar a negociação do regime de recuperação fiscal, além de selecionar os nomes para montar o secretariado. O colunista do Jornal do Comércio Fernando Albrecht, o editor-chefe Guilherme Kolling e a editora de política Lívia Araújo comentam sobre os desdobramentos de Leite para formar o governo que assume em 1º de janeiro de 2019, e nomes gaúchos que irão compor o núcleo duro da gestão de Jair Bolsonaro, em Brasília. Assine nosso canal no YouTube e comente.