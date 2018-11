Museu na Suécia mostra comidas que as pessoas têm nojo

Fica na Suécia o Museu de Comida Nojenta de Malmö. As pessoas podem conferir o suco de olho de cabra, pênis de touro ou queijos cheios de vermes. Claro, não são artigos que costumam estar catalogados em museus. A exposição quer questionar o conceito atual de ‘nojo’. Segundo Andreas Ahrens, diretor do museu, "o nojo sempre é subjetivo, porque vem com a criação. É um tipo de doutrinação. Se crescemos com algo, não pensamos que aquilo é esquisito". Confira o vídeo e comente em nosso canal do YouTube