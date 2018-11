Fumaça de incêndios na Califórnia encobre São Francisco

Uma das cidades mais badaladas dos Estados Unidos e frequentada por brasileiras está irreconhecível. São Francisco praticamente desapareceu do horizonte devido à invasão da fumaça provocada pelos incêndios no norte da Califórnia que se mantêm há sete dias . Autoridades já recomendaram a moradores que fiquem em suas casas devido à poluição do ar. A famosa ponte Golden Gate quase não é vista. Com este quadro, aula são suspensas e até voos do aeroporto internacional de São Francisco foram cancelados. A qualidade do ar atinge nível "muito insalubre".