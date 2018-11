Rumos do governo Bolsonaro e Leite e os desafios do Brasil

Publicado em .

A situação fiscal do Brasil entrou na roda do bate-papo sobre política da semana em mais um Politiquim. O colunista Fernando Albrecht questiona os colegas Bruna Suptitz (repórter de Política) e Guilherme Kolling (editor-chefe) sobre as medidas e composição dos governos de Eduardo Leite e Jair Bolsonaro. Enquanto em Brasília, desponta a equipe de Bolsonaro, Leite ainda esconde o jogo. Inscreva-se no canal do JC no YouTube e comente os temas do programa.