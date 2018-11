Professora da Ufrgs aponta impactos do governo Jair Bolsonaro

A professora de economia política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Glaucia Campregher é incisiva nas críticas ao futuro governo de Jair Bolsonaro (PSL). Glaucia, em entrevista ao, diz que a vitória do capitão já era prevista devido ao que ele representa, principalmente na oposição aos governos do PT. O Bolsonaro é um mix do povo brasileiro. Era lógico o Bolsonaro ganhar", afirmou a professora. Confira mais no vídeo e na íntegra da entrevista