Quais os bodes a serem testados na sala no governo de Jair Bolsonaro a partir de 2019? Os bodes lançados vão feder mais ou menos? As relações internacionais brasileiras com os árabes e israelenses entrou em voga antes mesmo da posse do presidente eleito. Já na província de São Pedro, a transição de José Ivo Sartori para Eduardo Leite o cenário é de paz e amor, ou embaixo do pirão tem muita linguiça?