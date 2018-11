Dirigente do PSDB fala da transição para o governo Leite

O presidente em exercício do PSDB no Rio Grande do Sul e coordenador político da campanha de Leite ao governo do Estado, Valdir Bonatto, analisa como será a transição do atual governo para o do governador eleitor, Eduardo Leite. Bonatto que a ex-governadora exerceu uma "gestão eficiente da receita e da despesa", mas não conseguiu transmitir à sociedade "o quanto era importante o ajuste fiscal para a vida longa do Estado". Confira a entrevista especial completa e o que esperar do novo governo.