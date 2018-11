Por que certificações são essenciais para exportar alimentos

Publicado em .

Ter certificações sobre segurança dos alimentos, boas práticas e processos é essencial para brigar pelo mercado externo. Mesmo quem pensa em conquistar clientes no mercado interno também terá de incluir cada vez mais os selos atestando o cumprimento de normas nos produtos, pois grandes varejistas, principalmente as de capital internacional, já exigem os certificados dos seus fornecedores. No vídeo, participantes do Salão Internacional da Alimentação (Sial), em Paris, falam do tema. Apoio Sebrae-RS e Senai-RS