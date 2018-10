O Brasil bateu recorde de presença de empresas no Sial, em Paris, com 166 participações em estandes com apoio da Apex-Brasil e entidades setoriais. O vídeo mostra a diversidade de produtos: de açaí, erva-mate (chá e bebida), captchup de acerola, beterraba e abóbora à carne de primeira qualidade. Confira mais na matéria . Cobertura tem apoio Sebrae-RS e Senai-RS.