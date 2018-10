Eleitores de Bolsonaro comemoram resultado das urnas na avenida Goethe

Enrolados em bandeiras do Brasil e usando faixas e chapéus verde-amarelos, eleitores do, agora, presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), lotaram a avenida Goethe, em Porto Alegre , para comemorar o resultado das urnas no segundo turno. Assim que as primeiras parciais da apuração foram liberadas no telão, às 19h do domingo (28), o público explodiu em aplausos e entoou gritos de "Mito, mito, mito!". Além das pessoas que acompanhavam, a pé ou sentadas no local, muitos motoristas endossavam a festa ao descer a rua Mostardeiro, buzinando.