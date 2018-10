Parceria une Secretaria da Educação do município de Farroupilha e a Sicredi Serrana, com sede em Carlos Barbosa, para levar lições de educação financeira para a sala de aula. Desde 2017, o projeto Atitude Cidadã, que já existia em 22 escolas da rede municipal somando mais de 6 mil alunos, ganhou o aporte do programa de Educação Financeira da cooperativa de crédito. Professores também fazem formação para lidar com finanças pessoais. Confira mais detalhes na reportagem no Jornal Cidades