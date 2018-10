Publicado em 16/10/2018 - 13h33min.

O candidato ao governo do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) aponta as prioridades para a campanha de segundo turno. Leite diz que é possível comparar dois projetos e que é preciso projeto que desenvolva o Estado. O candidato concedeu entrevista ao Jornal do Comércio, que será veiculada no dia 23, na íntegra em áudio, vídeo e na edição impressa.