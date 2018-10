Publicado em 14/10/2018 - 01h24min.

Movimentos foram às ruas em Berlim, na Alemanha, neste sábado (13), para protestar contra o racismo, principalmente voltado a imigrantes que ingressam no país. A estimativa é que mais de 1 milhão de refugiados já ingressaram. Os protestos se voltam contra a extrema direita que ganha espaço no parlamento do país. Semanas atrás atos ocorreram em Hamburgo e Munique.