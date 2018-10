Publicado em 13/10/2018 - 17h22min.

O candidato a presidente, Jair Bolsonaro (PSL), criticou a campanha de Fernando Haddad (PT), ao se reuniu com integrantes do partido, na quarta-feira (10). “As cores do PT agora são verde e amarela. Eu vi o Haddad falando em família. Eu vi Haddad falando em Deus. Eu fico com vergonha", reagiu Bolsonaro, indicando manifestações do petista.