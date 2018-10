Publicado em .

Pais se emocionam ao visitar bebês em UTI de hospital em Porto Alegre. Ao chegarem ao local, mães e pais são surpreendidos com os recém-nascidos vestindo roupinhas com de super-heróis. A homenagem dos funcionários do Hospital Divina Providência marcou o Dia da Criança para os bebês que ainda não podem ir para casa e os pais estreantes.