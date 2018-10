Publicado em 10/10/2018 - 21h52min.

Será que o candidato a presidente Fernando Haddad (PT) vai conseguir descolar da influência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? E o que vai pesar na briga com Jair Bolsonaro, que saiu do primeiro turno com larga vantagem? São algumas das perguntas que a equipe do Politiquim se debruça, além de analisar a nova composição no Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Confira e comente