O candidato à reeleição ao governo do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (MDB), promete seguir o que já começou no Estado, ao falar logo depois de gravar entrevista com a área de política do Jornal do Comércio. A íntegra da entrevista em vídeo, áudio e texto vai ao ar em 22 de outubro. Sartori falou ainda de medidas na área fiscal e para o desenvolvimento.