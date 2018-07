Tramontina fala das 'lojas-laboratório' com 18 mil itens da marca

No Especial do Dia do Comércio, o presidente do Conselho de Administração da Tramontina, Clovis Tramontina, fala das 'lojas-laboratório' que estão sendo montadas nas fábricas e que ofertam os 18 mil itens da marca. Tramontina descreve as ações como estratégia para gerar experiência para os consumidores. Também é uma forma de ampliar o acesso a quem quer comprar os produtos que não estão todos ao mesmo tempo nos pontos que vendem a marca.