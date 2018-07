Publicado em .

No último programa JC na Copa, os comandantes da bancada deram a dica que haviam montado a seleção do Mundial da Rússia. Na escalação estão: Courtois; Vrsaljko, Thiago Silva, Varane, Hernandez; Kanté, Modric, Hazard; Mbappé, Griezmann e Cavani, e o técnico Deschamps. O que você achou da seleção? O JC na Copa quer saber sua opinião: Você concorda com a seleção do JC na Copa? Confere o último programa da série e deixa tua opinião nos comentários.