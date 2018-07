Mendes defende papel da Justiça Militar no Rio Grande do Sul

"Somos um dos tribunais mais eficientes e céleres", garante o presidente do Tribunal de Justiça Militar (TJM) no Rio Grande do Sul, coronel Paulo Roberto Mendes . Em entrevista especial ao, Mendes ressalta que a rapidez nos julgamentos, com ações penais examinadas em um ano, impacta a segurança pública. "Não podemos permitir que um policial militar seja submetido a um processo penal por muito tempo, porque isso traz prejuízo não só para o servidor, mas também para a sociedade", observa o presidente do TJM.