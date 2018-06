Chances do Brasil nas oitavas de final da Copa

Publicado em 28/06/2018 - 22h36min.

O Brasil passou pela Sérvia na última quarta-feira, vencendo por 2 a 0, e se garantiu na próxima etapa da Copa do Mundo, disputada na Rússia. Garantindo o primeiro lugar no Grupo E, com sete pontos, o time do técnico Tite enfrenta agora o México, na segunda-feira (2), a partir das 11 horas (de Brasília), na Arena Samara, em Samara. No JC na Copa, o editor Juliano Tatsch, o colunista Fernando Albrecht e o repórter Deivison Ávila falam das oitavas de final da Copa e das chances do Brasil em avançar no Mundial