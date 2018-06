Discussões políticas pré-eleições não estão levando a lugar nenhum, diz professor

"O clima político está muito tensionado e está faltando mediação", avisa o professor da Ufrgs especialista em Antropologia do futebol Arlei Sander Damo, em entrevista especial ao Jornal do Comércio . O tema é Copa do Mundo e eleições. Damo defende que faria bem ao Brasil acompanhar a Copa para "dar um tempo na política, pois as discussões não estão levando a lugar nenhum ou a nenhum lugar promissor", opinou o professor.